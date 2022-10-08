زوار مهرجان القهوة السعودية يوثقون رحلتهم الثقافية بين نفحات المشروب العربي الأصيل

︎ . المناطق_واس وثق زوار مهرجان القهوة السعودية في محطته الثانية بجدة؛ رحلتهم الثقافية بين نفحات المشروب العربي الأصيل ذي الجذور التاريخية العريقة؛ وذلك عبر أجهزتهم وكاميراتهم الخاصة؛ بالتقاط الصور المعبرة في أقسام وأجنحة المهرجان المختلفة. واستوقفت الزوار تذوق القهوة السعودية الأصيلة وطرق تحضيرها؛ وفقاً لكل منطقة ومدينة من مدن المملكة؛ وسط تقديم ألوان من العروض الشعبية المختلفة. يذكر أن مهرجان القهوة السعودية الذي تنظمه هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة؛ يهدف لنشر تاريخ القهوة السعودية وكيفية زراعتها، والتعريف بأدواتها وطرق تحضيرها وتقديمها، إلى جانب إبرازها وتوريثها إلى الأجيال الحالية، تعميقاً لهذا المخزون الحضاري الثقافي في نفوسهم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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