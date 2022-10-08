مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار

︎ . المناطق_أ ف ب أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أمس الجمعة أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1,3 مليار دولار من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية. وأوضحت المؤسسة أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى “دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات”، ولكن أيضا “لتحفيز تقديم الدعم المالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائنة لأوكرانيا”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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