النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس

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المناطق_د ب أ
يتجه النفط لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ مطلع مارس، حيث وضع تحالف أوبك بلس السوق على طريق مزيد من تقييد الإنتاج قبل فصل الشتاء. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة ، تم بيع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق 90 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، ما يجعل العقود الآجلة تقترب من ارتفاع نسبته 12% للأسبوع، بينما تجاوز مزيج برنت 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر.
وأعلن التحالف المنتج للنفط عن أكبر خفض للإنتاج منذ بداية جائحة كورونا، بمقدار مليوني برميل يوميا، في خطوة من المنتظر أن تضغط على السوق أكثر. كما أكدت روسيا من جديد هذا الأسبوع أنها لن تبيع النفط إلى دول تتبنى حملة تقودها أمريكا لوضع حد أقصى للأسعار، ما يزيد حالة عدم اليقين للمعروض.
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Source almnatiq
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