“الموارد البشرية”: لا يمكن تعديل بيانات المستفيد إذا كان طلبه تحت الدراسة

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يمكن التعديل على البيانات من قبل مُستفيد الضمان الاجتماعي المطور إذا كان طلبه تحت الدراسة.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التعديل على البيانات عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال أيقونة (تعديل بيانات الطلب)، لكن لا يمكن التعديل على البيانات في حال كان تحت الدراسة.
وأشارت إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يُحقق التكافل في المجتمع من خلال الوصول الدقيق للمُستحقين من الأفراد والأسر
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Source akhbaar24
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