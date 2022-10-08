كوريا الشمالية: تجاربنا الصاروخية اختبارات دفاعية في مواجهة التهديدات الأمريكية

︎

.

المناطق_رويترز

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كوريا الشمالية ذكرت يوم السبت (بالتوقيت المحلي) أن التجارب الصاروخية، التي تجريها هدفها الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة، وإنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة.

ونفذت كوريا الشمالية ست عمليات إطلاق صواريخ في 12 يوما حتى هذا الأسبوع، بما في ذلك إطلاق صاروخ متوسط المدى فوق اليابان يوم الثلاثاء.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

