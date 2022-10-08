بعد الجولة السادسة.. جونيور يواصل تصدره لترتيب هدافي الدوري

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انتهت منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما أقيمت مساء اليوم الجمعة 3 مباريات انتهت جميعا بالفوز باستثناء مواجهة الهلال والاتفاق الذي خيم التعادل السلبي على نتيجتها.

ويتصدر لاعب الشباب كارلوس جونيور قائمة هدافي دوري روشن برصيد 4 أهداف، متفوقا على زميله في الفريق كريستيان جوانكا في المركز الثاني بـ 3 أهداف.

ويحتل لاعبا الهلال موسى ماريغا واديون ايغالو المركزين الثالث والرابع برصيد 3 أهداف.





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Source akhbaar24

