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انتهت منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما أقيمت مساء اليوم الجمعة 3 مباريات انتهت جميعا بالفوز باستثناء مواجهة الهلال والاتفاق الذي خيم التعادل السلبي على نتيجتها.
ويتصدر لاعب الشباب كارلوس جونيور قائمة هدافي دوري روشن برصيد 4 أهداف، متفوقا على زميله في الفريق كريستيان جوانكا في المركز الثاني بـ 3 أهداف.
ويحتل لاعبا الهلال موسى ماريغا واديون ايغالو المركزين الثالث والرابع برصيد 3 أهداف.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الجولة السادسة.. جونيور يواصل تصدره لترتيب هدافي الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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