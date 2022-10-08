شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. فوز اليد أمام الأهلي بإفريقيا وطاقم حكام صومالي لمواجهة فلامبو البوروندي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الجمعة 7- 10- 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها فوز يد الفريق ضد الأهلي بإفريقيا وتعيين طاقم حكام صومالي لمواجهة فلامبو البوروندي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. يد الفريق تفوز على الأهلي ببطولة إفريقيا للأندية

حقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 26/ 25 فى نصف نهائى بطولة إفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

ونجح الفارس الأبيض، في تحقيق التأهل إلى المباراة النهائية، لمواجهة الترجي التونسي، بالمباراة المقرر لها بعد غدٍ الأحد.





أخبار الزمالك اليوم.. الونش يتعرض لإصابة عضلية قيل مواجهة فلامبو البوروندي



تعرض محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة عضلية خفيفة قبل مواجهة فلامبو البوروندي، بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الونش، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم اليوم، الجمعة، على هامش التدريبات التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بسبب الإصابة.



أخبار الزمالك اليوم. عبد الله جمعة يواصل التأهيل استعدادًا لمواجهة فلامبو



واصل عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض عبد الله جمعة مجموعة من التدريبات التأهيلية فى صالة "الجيمانيزيوم" تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الأنكل.



أخبار الزمالك اليوم.. كاف يُعين طاقم تحكيم صومالي لمواجهة الفريق ضد فلامبو البوروندي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إسناد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي المقبلة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لطاقم تحكيم من الصومال.



ويتكون طاقم التحكيم من حسن محمد حاچي حكما للساحة ويعاونه كل من حمزه حاجي عبدي مساعد أول وسليمان بشير مساعد ثاني وعمر عبد القادر حكم رابع، ويراقب المباراة رفائيل لايسون من مالاوي، ويتواجد الدكتور محمد سلطان مسؤول كوڤيد 19.