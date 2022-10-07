شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. خسارة اليد أمام الزمالك بإفريقيا وتاو يخضع لاختبار جديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 7- 10- 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها خطوة جديدة في علاج بيرسي تاو ويد الفريق تخسر أمام الزمالك ببطولة إفريقيا.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. يد الفريق يخسر أمام الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية

خسر فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك الغريم التقليدي بنتيجة 26/ 25 فى نصف نهائى بطولة إفريقيا للأندية.

وتقام بطولة إفريقيا للأندية فى تونس، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الترجي التونسي فى نهائي البطولة بعد غدٍ الأحد.





أخبار الأهلي اليوم.. كولر يُعيد أكرم توفيق للجبهة اليمنى أمام الاتحاد المنستيري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بخدمات أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق فى التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب توفيق في الجبهة اليمنى، بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي، وجاهز للمواجهة المحدد لها الرابعة عصر الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 للبطولة.



أخبار الأهلي اليوم.. بعثة الفريق تجرى اختبار فيروس كورونا قبل مواجهة الاتحاد المنستيري



خضعت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي بتونس، اختبار تشخيص فيروس كورونا، داخل فندق الإقامة، استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري، في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد المنستيري، يوم الاحد المقبل، على ملعب مصطفى بن جنات، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة.

أخبار الأهلي اليوم.. خطوة جديدة في تعافي بيرسي تاو من الإصابة العضلية

يخضع بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقياسات عضلية عقب عودة بعثة الفريق من تونس، لتحديد فرص مشاركته فى التدريبات الجماعية.

وأنهى تاو تنفيذ البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الفترة الماضية، وعلى ضوء القياسات البدنية يتحدد موعد انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية.