شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم| أزمة جديدة تهدد عودة الراقي إلى دوري المحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نستعرض لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي أهلي جدة السعودي اليوم الجمعة الموافق 7/10/2022، وذلك يأتي كالتالي..

أزمة جديدة تهدد عودة الأهلي إلى دوري المحترفين

فجرت العديد من التقارير الصحفية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أشارت إلى وجود أزمة جديدة في الوقت الحالي تهدد عودة الأهلي السعودي إلى دوري روشن للمحترفين في النسخة القادمة 2023/2024.

وجاء ذلك وفقًا لما أشار إليه الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، مشيرًا إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، تم حرمانه من التعاقدات، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وجاء ذلك بعدما أكد الشهراني على صدور عقوبات مالية كبيرة ضد أهلي جدة، في حال لم يتم عدم السداد سيتم حرمان الفريق من التعاقدات.

واستكمل أنه في حال لم يتم التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ستكون عودة أهلي جدة إلى دوري روشن، مهددة بالفشل.

أهلي جدة يواصل استعداداته لمباراة نجران

يواصل نادي أهلي جدة السعودي بقيادة بيتسو موسيماني استعداداته لمباراة نجران القادمة في دوري يلو السعودي، المقرر أن تقام ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن مواجهة الأهلي المرتقبة أمام نجران في الدوري السعودي بالدرجة الأولى، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على موعد مباراة الأهلي ونجران في دوري يلو والقنوات الناقلة

يقع نحران ضيفًا على كتيبة موسيماني مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى ونجران في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

تنقل شبكة قنوات الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الأهلي ونجران، وكذلك جميع مجريات دوري يلو خلال النسخة الجارية.

تعرف على موقف الأهلي ونجران في جدول ترتيب مسابقة دوري يلو 2022/2023

يقع الأهلي في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي بالدرجة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما يعاني نجران في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط فقط لا غير.