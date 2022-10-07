شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة يدخل تاريخ العميد بعد هدفه في شباك الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، في تحقيق الفوز ضد الفتح، بثلاثية مقابل هدف وحيد بدوري روشن السعودي.



اتحاد جدة يقسو على الفتح بثلاثية بدوري روشن



وأقيمت المباراة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، حيث افتتح رومارينيو التقدم لصالح الاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 32 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل ماجد كنبه في الدقيقة 61 من المباراة.

وأحرز عبدالرازق حمدالله الهدف الثاني لصالح العميد في الدقيقة 69 من اللقاء، قبل أن يختتم إيجور كورونادو بالهدف الثالث في الدقيقة 84 باللقاء.



رومارينيو يصبح هداف تاريخي للاتحاد بدوري المحترفين



واستطاع البرازيلي رومارينيو نجم اتحاد جدة، دخول تاريخ العميد من أوسع الأبواب في دوري المحترفين السعودي، بتسجيله هدف في مباراة اليوم.

وجاء هدف رومارينيو عبر ضربة رأسية جميلة على يسار الحارس، بعد متابعته لضربة حرة غير مباشرة من مواطنه كورنادو، ليصبح هدافا تاريخيا للفريق الاتحادي في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 59 هدفا.

وقالت شبكة "أوبتا للإحصائيات"، أن اللاعب البرازيلي ساهم على مدار مسيرته مع الاتحاد في الدوري، في 75 هدفا خلال 121 مباراة، بإحراز 59 هدفا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.