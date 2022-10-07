لحماية الخصوصية والبيانات.. “واتساب” يسعى لحظر خاصية “لقطة الشاشة”

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يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة لسد ثغرة الخصوصية عند المستخدمين وحماية بياناتهم، من خلال حظر خاصية “لقطة الشاشة”.

وأشار موقع “WABetaInfo” المعني بأخبار تطبيق واتساب عبر “تويتر”، إلى أن التطبيق كشف عن اختبار ميزة جديدة “حظر لقطة الشاشة”، والتي لن تمكن المستخدمين بعد الآن من التقاط لقطة شاشة لعرضها مرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو.

ويسعى “واتساب” إلى إصدار هذه الحماية لمنع الأشخاص من التقاط لقطة شاشة أو تسجيل شاشة لعرض الرسائل مرة واحدة، وهو متاح لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي.





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Source akhbaar24

