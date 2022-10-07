شكرا لقرائتكم خبر عن موهوب اتحاد جدة يُطمئن الجماهير بشأن موعد عودته للملاعب بعد أزمة المنتخب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، على اقتراب عودته مرة أخرى للمشاركة مع فريقه بالمباريات خلال الفترة المقبلة.

لجنة الانضباط تقرر إيقاف الشنقيطي شهرين بعد غيابه عن المنتخب السعودي الأولمبي

ويغيب مهند الشنقيطي لاعب العميد، عن مباريات فريقه بسبب الإيقاف الذي ينفذه، بعد تخلفه عن التواجد مع المنتخب السعودي الأولمبي.

وكتب الشنقيطي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في رسالة طمأنينة للجماهير: "قربت خلاص، دعواتكم".

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت إيقاف مهند الشنقيطي لاعب نادي اتحاد جدة، لمدة شهرين، بعد عدم تلبيته دعوة الالتحاق بصفوف منتخب السعودية الأولمبي، للمشاركة في مسابقة كأس آسيا الماضية.

وغاب مهند الشنقيطي عن منافسات المسابقة الآسيوية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في أوزبكستان خلال شهر يونيو الماضي، بعد أن أعتذر عن الانضمام للأخضر السعودي بداعي الإصابة.

قرارات لجنة الانضباط ضد الشنقيطي وناديه

وأصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بيانًا رسميًا، أعلنت من خلاله عن إيقاف الشنقيطي لمدة شهرين، اعتبارًا من يوم 28 أغسطس الجاري.

وأضافت خلال بيانها: "اللجنة قررت تغريم نادي اتحاد جدة بمبلغ وقدره 300 ألف ريال سعودي بما يعادل 80 ألف دولار، لعدم تلبية النادي واللاعب للدعوة المقدمة من قِبل منتخب السعودية الأولمبي، وذلك بعد جلسات عدّة استمعت فيها اللجنة لدفاع النادي واللاعب، إضافة لثبوت عدم وجود أيّ إصابة، وفقًا للجنة الطبية".