شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد حكم مباراة الزمالك ضد فلامبو في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن طاقم حكام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره فلامبو البورندي، في دوري أبطال إفريقيا.

حكم مباراة الزمالك وفلامبو

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن إسناد مهمة إدارة مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لطاقم تحكيم من الصومال.

ويتكون طاقم التحكيم من: حسن محمد حاچي حكمًا للساحة ويعاونه كلًا من حمزه حاجي عبدي مساعد أول وسليمان بشير مساعد ثاني وعمر عبد القادر حكم رابع، ويراقب على اللقاء رفائيل لايسون من مالاوي، ويتواجد الدكتور محمد سلطان مسؤول كوڤيد 19.

موعد مباراة الزمالك ضد فلامبو

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، استعداداته لمواجهة نظيره فلامبو، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفارس الأبيض بنظيره فلامبو، يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأهل إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره إليكت في دور الـ64، بنتيجة أربعة أهداف مجموع مباراتي الذهاب والإياب.