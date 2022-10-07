شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يتألق في دوري روشن والفضل يعود إلى الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في التألق بشكل كبير خلال مباريات دوري روشن للمحترفين لهذه النسخة 2022-2023 حيث تمكن في تسجيل إحصائية مميزة وهي عدم السقوط خاسرًا في أي مباراة خاضها حتى الآن.

تألق التعاون يعود إلى الهلال

وفي سياق ذلك فإن نادي التعاون حقق الفوز الرائع على الوحدة بهدفين مقابل لا شيء بفضل الثنائي عبد الله الرديف وتركي مطير نجمي الهلال المعاران إلى التعاون السعودي.

وواجه نادي التعاون نظيره نادي الهلال مساء الأمس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة السادسة لدوري روشن السعودي.

أهداف مباراة التعاون والوحدة

وافتتح رديف التسجيل في الدقيقة “45”، وأضاف المطيري الهدف الثاني في الدقيقة “89”. ويعتبر هذا الفوز هو الفوز الثاني على التوالي للتعاون ليضمن بذلك عدم الخسارة في أي مباراة حيث تعادل في لقاءين أمام الفيحاء وضمك في الجولتين الثالثة والرابعة. ورفع التعاون رصيده إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 4 نقاط.