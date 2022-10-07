شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطيب يسخر من الأهلي المصري.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل المعلق الرياضي أحمد الطيب، إثارة الجدل ضد النادي الأهلي المصري، خاصة أنه ضمن المنتمين إلى الغريم التقليدي نادي الزمالك.

أحمد الطيب يعلق على صفقات الأهلي المصري

وسخر أحمد الطيب، من فشل مجلس إدارة النادي الأهلي، في التعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الأهلى لأول مرة تاريخيًّا يتفاوض مع صفقات ويحدث تسريب أسمائهم للسوشيال ميديا قبل التعاقد".

وتابع: "والأصعب هو فشل إنهاء التفاوض معهم جميعًا سواء في آسيا أو في أمريكا الجنوبية أو افريقيا لأسباب ماديّة بالدرجة الأولى!!، رغم أن الأهلي نادى غنى جدًا بأمواله وتاريخه والمفروض إنه أحسن نادى في الكون!!، يعنى المفروض تهافت اللاعبين على الانضمام إليه!!”.



واختتم: “عمومًا واضح الآن في حاجة غلط بالفعل بدأت أصدّق إن الأهلى مخترق مخترق مخترق”.

صفقات الأهلي في الصيف

وكان النادي الأهلي القاهري، تعاقد مع 3 صفقات وهم مصطفى سعد ميسي، وشادي حسين، وبرونو سافيو.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري، يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث وصلت بعثة المارد الأحمر أمس الخميس إلى تونس.