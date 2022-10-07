لاعب الرائد: الفرق الكبير يستطيعون التسجيل من فرصة أو فرصتين

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علق لاعب الرائد عبدالله الفهد على خسارة فريقه أمام الشباب، بتيجة هدف دون رد، مساء امس الخميس، في الجولة السادسة بدوري روشن.
وقال الفهد في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: لعبنا مباراة جيدة وحاولنا اللعب على التحولات الهجومية ولم نوفق، والفرق الكبيرة مثل الشباب والاتحاد يستطيعون التسجيل في شباكك من فرصة أو فرصتين”.
وأضاف:” لا يمكن أن نتعرض للاحباط بسبب الخسارة سواء أمام فريق كبير أو بمنطقة الوسط”.
وأتم :” قادرون على العودة في أي وقت، ودائما ننظر للأمام ولم نوفق اليوم ونعد بالتعويض في المباراة القادمة”.
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Source akhbaar24
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