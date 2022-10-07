ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1700 قتيل

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أعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول التي ضربت أنحاء مختلفة من باكستان جراء الأمطار الموسمية الغزيرة إلى 1700 قتيل .

وقالت الهيئة في بيان اليوم : إن 12867 شخصاً تعرضوا لإصابات مختلفة منذ بدء الأمطار الغزيرة في منتصف شهر يونيو الماضي ، مشيرة إلى أنها قامت بجهود من خلال التنسيق والتعاون مع الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية لإعادة التأهيل في المناطق المتضررة بالفيضانات في جميع أنحاء باكستان . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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