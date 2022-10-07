أول تعليق من العبود على تجديد تعاقده مع الاتحاد

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أبدى لاعب فريق الاتحاد، عبدالرحمن العبود، سعادته بتمديد التعاقد مع ناديه.

ودوّن العبود عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب التوقيع: “4 سنوات ماضية قضيتها بين جدران النادي التسعيني و 3 سنوات قادمة من العطاء اسأل الله العلي القدير التوفيق فيها لإسعاد جماهير هذا النادي الكبير، جزيل الشكر لرئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي على سهولة وسرعة المفاوضات فكل الشكر لهم”.

وأعلن مجلس نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي مساء يوم أمس (الخميس) تجديد تعاقد لاعب وسط الفريق عبد الرحمن العبود .



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Source akhbaar24

