أكثر من 40 شركة تطوير عقاري وإسكاني وتمويل تشارك في معرض ريستاتكس جدة العقاري

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كشف معرض ريستاتكس جدة العقاري عن مشاركة أكثر من 40 جهة عارضة من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكاني وفي مقدمتهم شركة “روشن” – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة -، ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

ويقام المعرض في محافظة جدة خلال الفترة من 10- 13 أكتوبر 2022 بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، ويسلط الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية المتعددة الاستخدامات وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها على خارطته سواء في التطوير العقاري أو مشروعات الإسكان وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات وبرامج التمويل للمساكن واستشراف حجم الطلب والقدرة الشرائية لراغبي التملك بوصفه الحدث العقاري السنوي الأكبر الذي يجمع كل المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين ومشترين تحت سقف واحد، ويستهدف حضور جميع شرائح المجتمع.

ويصاحب المعرض عدد من ورش العمل التي توفر حوارات مفيدة وبناءة بين المسؤول الحكومي والمستثمر والممول العقاري بما يسهم في تعزيز أداء القطاع العقاري , حيث تستعرض الورش عددًا من الموضوعات المتعقلة بقطاع العقار، أبرزها الاستحقاق الفوري وآلية التطوير العقاري، والباقات والدعم السكني، وخدمات سكني الإلكترونية، وخدمات اعتماد المخططات، والوساطة العقارية، والتقييم العقاري التنظيم والتطوير، وأثر الشراكة بين مزودي الخدمات العقارية والبلدية، وأثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري، والتسجيل العيني للعقار، ورسوم الأراضي البيضاء، وثقافة التعايش المشترك في العقارات ذات الملكية المشتركة، وبرامج التحول والتمكين للمطورين العقاريين، ومسارات الدعم والتحفيز المقدمة لملاك الأراضي والمطورين العقاريين.

وستعقد خلال أيام المعرض مجموعة من الشراكات والصفقات، تتضمن عروضاً حصرية من المشاركين.

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Source almnatiq

