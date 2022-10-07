كافاني: ذهبت لطبيب نفسي بسبب برشلونة

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قال لاعب باريس سان جيرمان السابق وفالنسيا حاليًا، إدينسون كافاني، إنه خضع لعلاج نفسي بعد الهزيمة من برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف كافاني وفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية:”ذهبت إلى طبيب نفسي بعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، هذه الهزيمة أثرت عليّ كثيرًا”.

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:”في غضون 5 دقائق تغير كل شيء كنا نفعله، وكانت ضربة كبيرة لم يكن بإمكاننا السيطرة عليها”.وأتم: “مع أعراض القلق والعرق البارد شعرت بالدوار، كنت أنام وأنا خائف وتساءلت هل أعاني من مشكلة في رأسي”.

يُذكر أن كافاني قد شارك مع باريس في مباراة ذهاب دور الـ 16 من نسخة دوري أبطال أوروبا موسم 2016/2017 التي فاز بها (4-0) قبل أن يُهزم فريقه إيابًا بنتيجة (6-1).



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Source akhbaar24

