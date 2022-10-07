شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يوجه رسالة ووعد إلى جماهيره بعد تعادل الاتفاق ويتوعد الشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وعد ورسالة إلى جماهير فريقه عقب التعادل ضد الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.



الهلال يتعادل ضد الاتفاق سلبيًا دون أهداف

وكان الزعيم بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني تعادل دون أهداف ضد الاتفاق، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وحرص صالح الشهري لاعب الفريق، على توجيه الاعتذار إلى جماهيره، بعدما فقدوا 4 نقاط خلال آخر مواجهتين ضد التعاون والاتفاق بالترتيب.

وقال الشهري في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "نعتذر لجماهيرنا، لكننا نعدهم بالفوز في مواجهة الشباب المتصدر، وستكون النقاط من نصيبنا، وأرفض وضع الإصابات شماعة لفقدان النقاط".



الشهري يوعد جماهيره بالفوز ضد الشباب



وأضاف مهاجم الهلال: "مستويات اللاعبين متقاربة، وكل من يرتدي شعار الهلال جدير به.. وأرى أن الهدف الملغي لصالحهم كان يمكن أن يغير مجرى المباراة تمامًا".

وعاد الشهري للمشاركة مع زملائه في المباريات بعد تعافيه من إصابة في وتر القدم تعرض لها خلال أبريل الماضي أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وينتظر الهلال مواجهة صعبة ضد الشباب متصدر الترتيب برصيد 18 نقطة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.