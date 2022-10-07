شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يفقد 4 عناصر أساسية ضد الفتح بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يغيب رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن مواجهة الفريق ضد الفتح، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويستعد العميد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، لمواجهة الفتح، مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، بالجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.



بامسعود وشراحيلي خارج مواجهة الاتحاد ضد الفتح



وشهد المران الذي خاضه العميد، مساء أمس الخميس، غياب أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود والبرتغالي هيلدر كوستا بسبب الإصابات وخضوعهم لعمليات تأهيل.

وأفادت تقارير صحفية، أن الثلاثي تأكد غيابه بشكل رسمي عن المواجهة المرتقبة، حيث سيكون مد الله العليان بديل بامسعود، فيما لم يستقر سانتو على بدلاء الثنائي الآخر.



طارق حامد يغيب عن مواجهة الفتح بسبب الإيقاف

وتابعت: "كما يفقد الفريق عنصر رابع، وهو غياب د المصري طارق حامد الموقوف بعد طرده أمام النصر، وسيعوضه أمام الفتح عوض الناشري، بالمباراة".

من ناحية أخرى، يعود البرازيلي رومارينيو لاعب اتحاد جدة، للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وأفادت تقارير صحفية، أن البرازيلي رومارينيو لاعب الفريق، سوف يقود التشكيل المتوقع للاتحاد، بعدما بات جاهزًا للمشاركة بعد غيابه عن مباراة النصر السابقة.

واختتم الفريق تحضيراته مساء أمس الخميس، للمباراة بتدريبات لياقية إلى جانب تنفيذه بعض الجمل الفنية والتكتيكية.



تشكيل اتحاد جدة المتوقع ضد الفتح بالدوري



ومن المنتظر أن يدخل نونو سانتو مواجهة الفتح بالتشكيلة التالية:

- حراسة المرمى: جروهي.

- خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مد الله العليان.

- خط الوسط: عوض الناشري، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، رومارينهو، إيجور كورنادو.

- خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله.