تعرف على تفاصيل وحكام مباريات “الجمعة” في الجولة السادسة بدوري روشن

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، حكام مباريات، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
ويلعب أبه أمام نظيره النصر، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، في تمام الساعة 6:30 مساء.
وفي المباراة الثانية، يواجه العدالة نظيره الاتحاد، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في تمام الساعة التاسعة مساء.
وتقام المباراة الثالثة بين الاتحاد، أمام نظيره الفتح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.
وجاءت أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة كالتالي:
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Source akhbaar24
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