نفوق الكلبة الأكبر سنا في العالم عن عمر يناهز 22 عاماً

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أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أول أمس (الأربعاء)، نفوق الكلبة الأكبر سنّاً في العالم “بيبلز” عن 22 عاماً.
وولدت “بيبلز” عام 2000 في لونغ آيلاند بنيويورك، وهي تنتمي لفصيلة لـ “فوكس تيرير”، وكانت تتغذى على طعام القطط الذي كانت توفّره لها مالكتها منذ العام 2012، ما ساعد على إطالة عمرها.
وفضت الكلبة غالبية حياتها في ولاية ساوث كارولينا، وأنجبت32 جرواً طيلة حياتها، وصُنّفت “بيبلز” كأكبر كلب في العالم في مايو الماضي، عقب زيارة قام بها خبراء من موسوعة غينيس التي تتولى تحديد الأرقام القياسية في المجالات كلها.
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Source akhbaar24
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