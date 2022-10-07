منح “نوبل للسلام” لناشط من روسيا البيضاء ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا

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منحت لجنة جوائز نوبل، اليوم (الجمعة)، جائزة نوبل للسلام لعام 2022؛ لناشط من روسيا البيضاء، ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا. وأعلنت اللجنة، فوز الناشط الحقوقي “أليس بيالياتسكي” من روسيا البيضاء، ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية الأوكراني بالجائزة. وأوضحت اللجنة أن الحائزون على جائزة السلام يمثلون المجتمع المدني في أوطانهم، وأنهم ظلوا لسنوات عديدة يعززون الحق في انتقاد السلطة وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وأنهم بذلوا جهوداً كبيرة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة.

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