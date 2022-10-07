مٌنافسة ثلاثية لضم بيلينجهام.. ومفاجأة غير متوقعة (تعرف عليها)

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ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي وتشيلسي هما “المرشحان” للتعاقد مع جود بيلــينجهام الصيف المقبل، على الرغم من تفاوض ريال مدريد على عقد بشأن صفقة ضخمة بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني.

أبهر نجم بوروسيا دورتموند وإنجلترا، البالغ من العمر 19 عامًا، مع النادي والمنتخب منذ انتقاله إلى ألمانيا في عام 2020، وأصبح بيلينجهام أصغر قائد في الدوري الألماني، وتبع ذلك بتحطيــم رقمين قياسيين في دوري أبطال أوروبا بثنائية له ضد إشبيلية.

ووفقًا لصحيفة “بيلد” في ألمانيا، فإن جراهام بوتر وبيب جوارديولا في مركز الصدارة لإضافة بيلينجهام إلى فرقهم، متقدمين على الألماني يورجن كلوب في ليفربول وكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد.

ولكن وفقًا لما ورد في “ماركا”، فإن المفاوضات الأولية بين ممثلي ريال وبيلينجهام جارية لمناقشة الأرقام المحددة لعقد الإنجليزي بعد عام من المفاوضات الأولى بين المعسكرين أن قادة ريال مدريد “مقتنعون بشكل متزايد” بأنهم سيؤمنون صفقة.

وانتزع ريال مدريد اثنين من أفضل لاعبي الوسط الشبان في أوروبا في الصيفين الماضيين في إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني، وكنهم يائسون لإكمال ثلاثية مذهلة من خلال إضـــافة بيلينجهام إلى صفوفهم في تعديل شامل.

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Source almnatiq

