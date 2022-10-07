المملكة تتوج بالميدالية الفضية للبطولة العربية للكياك في القاهرة

︎

.



توّج لاعب المنتخب السعودي للكياك سعود بوطنور بالميدالية الفضية في البطولة العربية الـ11 التي تقام حالياً في القاهرة.

وفاز اللاعب سعود بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق الكياك – فئة الفردي – رجال – (200 متر) الشوط العام، فيما جاء لاعب منتخب اليمن في المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصل لاعب منتخب الكويت على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

يذكر أنه يشارك في البطولة ستستمر حتى يوم غد السبت 8 أكتوبر، كل من المملكة، والإمارات، والكويت والعراق، واليمن، والسودان، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، والصومال، وجيبوتي، إضافة إلى مصر.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

