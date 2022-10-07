أرقام “سبورت 24”.. العدالة والفيحاء من أجل الفوز الأول في دوري روشن

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يلتقي فريقا العدالة والفيحاء، مساء اليوم الجمعة، لحساب الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالإحساء.

ويقود العدالة فنيًا مدربه التونسي يوسف المناعي، فيما يقوم الفيحاء مدربه الصربي فوك راسوفيتش.

ويدخل الفريقان المباراة أملًا في تعويض هزيمتيهما في الجولة الماضية، حيث خسر العدالة أمام مضيفه الرائد (1-2) فيما سقط الفيحاء على ملعبه أمام الشباب بنفس النتيجة.

ولم يحقق الفريقان أي فوز في الدوري حتى الآن، حيث لا يملك العدالة سوى نقطة واحدة يحل بها في المركز الـ14، فيما يحل الفيحاء في المركز الـ13 بنقطتين فقط، لذا سيرفع الفريقان اليوم شعار البحث عن الفوز الأول في دوري روشن.

ويستعرض “سبورت 24” في أرقام ما قبل المباراة التي ستكون الثالثة بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث سبق والتقيا مرتين فاز الفيحاء مرة وحسم التعادل مباراة أخرى.

ولم يحقق العدالة أي فوز على أندية المجمعة في آخر 4 مباريات، حيث تعادل مرة وخسر 3 مرات.

الفيحاء بشكل عام 10 مباريات أمام أندية الأحساء فاز في 3 وتعادل مثلها وخسر في أربع، كما أنه لم يحقق سوى فوز وحيد في 5 مباريات خاضها في الأحساء.

ويملك الفيحاء سجلًا جيدًا أمام الأندية الصاعدة حيث لم يخسر أمامهم في آخر 6 مواجهات سوى مرة واحدة، لكنه في المقابل يملك عدة أرقام سلبية بينها أنه للمرة الأولى ينهي 5 جولات في دوري المحترفين بدون تسجيل أي فوز.

بالإضافة إلى أنه أقل حصيلة من النقاط خلال الجولات ذاتها، كما يملك أطول سلسلة حالية لفريق من عدم الفوز في دوري المحترفين بـ10 مباريات متتالية حيث تعادل في 4 مباريات وخسر في 6.





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Source akhbaar24

