ما العلاقة بين سمك السالمون وعلاج فقدان الذاكرة؟.. دراسة بريطانية تٌجيب

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كشفت دراسة، إن تناول السمك في منتصف العمر يمكن أن يجعلك أفضل في حل المشكلات ودرء فقدان الذاكرة، وذلك بعدما طُبقت على ما يقرب من 2200 أمريكي، معظمهم في الأربعــــينيات والخمسينيات من العمر، بقياس مستوى أحماض أوميغا 3 الدهنية في دمائهم.

وتأتي هذه بشكل أساسي من تناول الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والرنجة والسردين، على الرغم من أنه يمكن للناس أيضًا الحصول عليها من المكملات الغذائية، وكلما كان مستوى أوميغا 3 أعلى لدى الأشخاص، كان أداءهم أفضل.

ويرتبط ذلك بكونهم جيدين في حل المشكلات في الحياة الواقعية، فهناك ثلاثة أرباع الأشخاص الذين لديهم أعلى مستوى من أوميغا 3 لديهم أيضًا حصين أكبر، في منطقة الدماغ المرتبـــطة بالذاكرة.

ووفقًا للباحثين، كان من المرجح أن هؤلاء الأشخاص تناولوا حصة واحدة على الأقل “3 جرام” من الأسماك الزيتية أسبوعيًا، ومن المرجح أن يمنع هذا الحُصين الأكبر من الإصابة بالخرف، حيث يكون لدى الأشخاص المزيد من خلايا الدماغ التي يفقدونها مع تقدمهم في السن.

وقالت الدكتورة كلوديا ساتيزابال، التي قادت الدراسة من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو: “إن تناول السمك، وهو أمر سهل للغاية إذا كنت تعيش على الساحل، يمكن أن يساعد عقلك في تقدم العمر بشكل أكثر صحة و حماية من الخرف”.

و”تشير هذه النتائج حتى إلى أنها يمكن أن تساعد الأشخاص في منتصف العمر عندما يكونون صغارًا ويتمتعون بصحة جيدة، من خلال تعزيز مهارات التفكير لديهم”.

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Source almnatiq

