شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يفقد خدمات نجم النصر ضد الفتح والمدرب يُحضر بدائله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بشكل رسمي ضد أبها ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ويحل النصر ضيفًا على أبها، مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين، بعدما تعادل مؤخرًا ضد اتحاد جدة، دون أهداف بكلاسيكو الدوري.



لاجامي يغيب عن النصر ضد أبها بدوري روشن



وأوضحت التقارير، أن علي لاجامي مدافع الفريق لن يتواجد ضمن الأسماء التي ستخوض مباراة أبها، بعدما تجددت آلام العضلة الضامة.

وكان اللاعب غاب عن العالمي طوال الشهر الماضي، بسبب نفس الإصابة وخاض تدريبات علاجية بسببها، قبل أن تعاوده مرة أخرى.

وتابعت التقارير، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، طلب الحصول على تقرير عن وضع اللاعب، وتبين حاجته إلى أسبوعين للتعافي، مما يعني غيابه عن مباريات أبها والعدالة والفيحاء بالدوري.



جارسيا يعتمد على الخبيري بدلًا من الصليهم



من ناحية أخرى، قرر جارسيا الاعتماد على خدمات عبد الله الخبيري لتعويض غياب الموقوف عبد المجيد الصليهم والذي تعرض للطرد في الكلاسيكو.

كما استقر جارسيا على تواجد لويس جوستافو لاعب الفريق في التشكيل الأساسي، بمركز الهجوم، وهو ما ظهر في تدريبات الأمس من خلال اعتماد جارسيا عليه.

وخاض النصر مرانه على مدار اليومين الماضيين، ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، حيث ركز المدرب على الجوانب التكتيكية التي ينوي تطبيقها في مباراة أبها، حيث طالب اللاعبين، بلمس الكرة من لعبة واحدة، وتسريع اللعب في وسط الملعب مع نقل الكرات بسهولة.