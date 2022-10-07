شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يعود أمام الفتح ويقود كتيبة سانتو بالمباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعود نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

ويستعد العميد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، لمواجهة الفتح، مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة، بالجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

رومارينيو يقود تشكيل اتحاد جدة ضد الفتح

وأفادت تقارير صحفية، أن البرازيلي رومارينيو لاعب الفريق، سوف يقود التشكيل المتوقع للاتحاد، بعدما بات جاهزًا للمشاركة بعد غيابه عن مباراة النصر السابقة.

واختتم الفريق تحضيراته مساء أمس الخميس، للمباراة بتدريبات لياقية إلى جانب تنفيذه بعض الجمل الفنية والتكتيكية، وسط غياب أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود والبرتغالي هيلدر كوستا بسبب الإصابات.

اتحاد جدة يفقد طارق حامد ضد الفتح بسبب الإيقاف

كما غاب المصري طارق حامد الموقوف بعد طرده أمام النصر، وسيعوضه أمام الفتح عوض الناشري، فيما سيتواجد مد الله العليان كبديل لأحمد بامسعود.

ومن المنتظر أن يدخل نونو سانتو مواجهة الفتح بالتشكيلة التالية:

- حراسة المرمى: جروهي.

- خط الدفاع: حمدان الشمراني، أحمد حجازي، عمر هوساوي، مد الله العليان.

- خط الوسط: عوض الناشري، برونو هنريكي، عبد الرحمن العبود، رومارينهو، إيجور كورنادو.

- خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله.