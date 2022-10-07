شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشباب يفاجئ الهلال بتصريح دهائي قبل قمة دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الإسباني فيسنتي مورينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، رسالة قوية إلى فريق الهلال، قبل مواجهة الفريقين بقمة دوري روشن السعودي.



الشباب يفوز على الرائد والهلال يتعثر ضد الاتفاق بدوري روشن



وكان الشباب نجح في تحقيق الفوز على الرائد بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، وواصل صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة، فيما تعادل الهلال ضد الاتفاق بنفس الجولة السادسة، ويتراجع للمركز الثالث برصيد 13 نقطة.

وأكد مورينو، في تصريحات لبرنامج "ملعب SBC السعودية" عقب الفوز على الرائد، أن هذه مجرد بداية، وما زال لديهم عمل كبير ينتظرهم ومباريات قوية.

وأضاف المدرب الإسباني: "نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وعلينا ألا نتعجل الحكم على الفريق، فالمشوار لا يزال طويلا هذا الموسم".

مورينو يُبدي قلقه من مواجهة الهلال



وتابع: "أي فريق أواجهه يقلقني، لكن الهلال أكثر فريق يقلقني، فهو بطل وقوي، وسنبدأ التحضير لمواجهة الهلال من الغد، وما يهمني هو زراعة ثقافة الفوز داخل لاعبي الشباب، واستغلال عزيمتهم التي كانت قوية خلال الانتصار على الرائد".