شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر يضع جارسيا في حيرة شديدة قبل مواجهة أبها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني في حيرة شديدة، قبل مواجهة أبها، في دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي

ومن المنتظر أن يلتقي النصر نظيره أبها، على ملعب الأخير مساء اليوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

ويرغب المدرب الفرنسي، في اختيار بديل للغائب عبدالمجيد الصليهم، الذي تعرض للطرد خلال مواجهة اتحاد جدة، في كلاسيكو الدوري.

جارسيا يبحث عن بديل الصليهم ضد أبها

وأفادت تقارير صحفية، أن المدير الفني لا يزال يفاضل بين عبدالله الخيبري وعلي الحسن لاختيار أحدهما ليلعب بدلًا من الصليهم، خلال المباراة.

من ناحية أخرى، شهد مران الفريق باليومين الماضيين، بدء الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف الركض حول الملعب، حيث من المنتظر أن ينضم للتدريبات الجماعية بعد مواجهة أبها لأول مرة منذ بداية الموسم.

وأدى الفريق تدريباته مؤخرًا على فترتين صباحية ومسائية، حيث خصص جارسيا الحصة الصباحية لرفع المعدل اللياقي للاعبين البدلاء والشبان ليكونوا في مستوى لياقة الأساسين.

وفي الفترة المسائية أخضع اللاعبين لتدريبات لياقية، ثم حصة تكتيكية، وختمها بمناورات مصغرة، حيث يسافر الفريق إلى أبها، يوم الجمعة لمواجهة فريقها على ملعب المحالة ضمن الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.