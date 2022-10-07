في أقل من 3 أيام على تشكيلها.. الحكومة الكويتية الجديدة تشهد استقالة أخرى لأحد وزرائها

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اعتذر وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، عن قبول منصبه الوزاري كوزير للخارجية في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها رسميا مساء أول أمس (الأربعاء)، برئاسة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.

ويعد هذا الاعتذار هو الثاني الذي يتلقاه رئيس الحكومة الجديدة، إذ قدم النائب عمار العجمي استقالته من منصب وزير الأشغال العامة ووزير للكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالحكومة ذاتها.

وذكر مصدر رفيع، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية”، أن “الناصر” كتب كتابا من ثلاث صفحات عبر خلالها عن اعتزازه بالثقة الغالية من قبل القيادة السياسية العليا في بلاده إلا أنه لا يرغب في قبول المنصب الوزاري التزاماً منه بتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

وأكد المصدر أن “الناصر” اعتذر إلى رئيس الحكومة، صباح الأربعاء، قبل صدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيساً للحكومة، و قبل صدور مرسوم تعيين الحكومة الجديدة مساء اليوم ذاته.

وجاءت هذه الاستقالات عقب حالة الرفض الشعبي والنيابي التي صاحبت إعلان التشكيل الوزاري الجديد، إذ أبدى 45 نائباً تحفظهم على التركيبة الوزارية، مطالبين “الصباح” بإعادة النظر فيها وإبعاد العناصر غير المقبولة شعبياً.



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Source akhbaar24

