︎
.
المناطق_متابعات
ذكرت شركة أمازون أنها ستوقف الاختبارات الحية لروبوت التوصيل الآلي “أمازون سكاوت”، لأنه لا يلبي احتياجات عملائها بالكامل.
وقالت المتحدثة باسم الشركة أليسا كارول في بيان أمس (الخميس) إن الشركة تعمل الآن على تقليص البرنامج أو “إعادة ضبطه”، وستعمل مع الموظفين المعنيين لإعادة توزيعهم على الوظائف المتاحة الأخرى داخل الشركة، مضيفة أنها لن تتخلى عن المشروع تماما.
يذكر أن أمازون كانت قد بدأت في اختبار الروبوت “سكاوت” في ولاية واشنطن في عام 2019 قبل التوسع إلى جنوب كاليفورنيا وجورجيا وتينيسي، وهو روبوت بحجم مبرد صغير ويتحرك على طول الأرصفة بخطى سريعة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “أمازون”: روبوت التوصيل “سكاوت” لا يلبي احتياجات العملاء وسنوقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.