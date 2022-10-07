«الصحة»: اختبار حساسية البيض ليس شرطًا عند تطعيم الـ9 أشهر للأطفال

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قالت وزارة الصحة، إن اختبار حساسية البيض ليس شرطًا عند تطعيم الـ9 أشهر الخاص بالأطفال، موضحة كيفية خفض درجة الحرارة للطفل عقب أخذه للتطعيم.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص: «لا يعد ذلك من شروط التطعيم.. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية».
في السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة، طرق خفض درجات الحرارة لدى الأطفال، عقب أخذهم للتطعيمات، حيث يتم اتباع الآتي:
ـ تناول خافض حرارة مثل دواء باراسيتامول، بجرعة مناسبة للحالة الصحية.
ـ الاستحمام بماء فاتر وليس بارد، واستخدام كمادات معتدلة الحرارة، وينبغي أن لا تكون كمادات ثلج أو باردة جدًا.
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Source almnatiq
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