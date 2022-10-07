“هاكاثون الترجمة” ينطلق غداً في الرياض بمشاركة 40 فريقاً

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تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة، غداً (السبت)، “هاكاثون الترجمة”، وذلك لابتكار حلول تقنية للتحديات التي تواجه ترجمة ونشر المحتوى الثقافي للمملكة، وتسهيل وصول غير الناطقين بالعربية إليه.

وقالت الهيئة، إن الهاكاثون سيقام في الرياض ويستمر حتى الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، تحت عنوان “ترجمة الثقافة في عصر الذكاء الاصطناعي: تحديات وحلول”.

وأبانت أنه يشارك في الهاكاثون 120 متسابقاً يمثلون نحو 40 فريقاً بحيث يضم كل فريق ثلاثة أفراد متخصصين في مجالات اللغات والترجمة، والبرمجة وتقنية المعلومات، والتصميم، ليتنافسوا على الفوز بجوائز مالية تصل إلى 200 ألف ريال.

وأوضحت أن تحكيم المشاركات يتم وفق 6 معايير تشمل الملاءمة، والبرمجة والتصميم، والإبداع وأصالة الفكرة، والأثر والاستدامة، والتنفيذ التجاري، والعرض التقديمي.

وتهدف الهيئة من تنظيمها لهاكاثون الترجمة إلى خلق فضاء إبداعي يسمح باستثمار قدرات المبرمجين المبتدئين وتوجيهها نحو اكتشاف حلول للتحديات التي تواجه العاملين في قطاع الترجمة، مع ما يتضمنه ذلك من رفع الكفاءة التقنية وتوظيفها لخدمة مستهدفات القطاع.





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Source akhbaar24

