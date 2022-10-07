حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملك

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بمشيئة الله تعالى طقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة





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