بالفيديو.. مسؤول بـ”الحج والعمرة”يوضح الفارق بين تطبيق “اعتمرنا” و”نُسك”

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المناطق-متابعات

أكد م.هشام السعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمة الحجاج والمعتمرين، أن الوزارة أطلقت تطبيق اعتمرنا لأهداف صحية في الأساس.

وأوضح السعيد، خلال لقائه مع برنامج “استديو SBC” المذاع عبر قناة SBC””، أنه عندما انتهت جائحة كورونا ورفعت المملكة الإجراءات الاحترازية، أصبحت أهداف التطبيق تنظيمية بحتة لعملية إدارة الأفواج والحشود في الحرمين الشريفين، بحيث يتيح التعرف على الخانات الزمنية المتاحة، واختيار الوقت الأنسب لتأدية مناسك العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/10/استديو_SBC-ما-أبرز-الفروقات-بين-تطبيقي-اعتمرنا-و-نسك-قناة_SBC.mp4

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