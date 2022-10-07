سريلانكا: المحكمة العليا توافق على رفع دعوى ضد الرئيس المخلوع راجاباكسا

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وافقت المحكمة العليا في سريلانكا، على البدء في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا، الذي كان قد فر من البلاد عقب اقتحام آلاف المتظاهرين مقر إقامته، وذلك قبل أن يعود لاحقاً إلى البلاد.
وقالت الجماعة الحقوقية التي أقامت الدعوى ضده في بيان اليوم (الجمعة) إن المحكمة وافقت أيضاً على مواصلة الإجراءات ضد رئيس الوزراء ووزير المالية السابق واثنين من محافظي البنك المركزي السابقين.
وتطالب الدعوى المرفوعة من جانب منظمة الشفافية الدولية بمحاسبة هؤلاء المسؤولين عما تسببوا فيه من أسوأ أزمة مالية تمر بها البلاد فيما يربو على سبعة عقود.
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Source akhbaar24
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