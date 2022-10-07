طقس اليوم.. أجواء مُستقرة على معظم الأنحاء وسحب ممطرة بتلك المناطق

︎

.



أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن المملكة تشهد طقساً مستقراً على معظم مناطقها، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون (41 درجة في مكة المكرمة، و40 درجة في المدينة المنورة والدمام، و38 درجة في الرياض وجدة، و28 درجة في أبها).



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

