“إيجار”: حذف العقود المُنتهية أو وثائق الملكية من الشبكة غير مُتاح

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أكدت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن حذف وثائق الملكية أو العقود المُنتهية من الشبكة غير مُتاح حالياً.
وأوضحت الشبكة، أن المستندات المطلوبة للمُستأجر من أجل التسجيل في الشبكة تتضمن هوية سارية المفعول، ورقم جوال مُسجل في (أبشر).
ولفتت إلى أن رسوم توثيق العقد السكني عقد جديد أو تجديد لعقد سابق تبلغ 125 ريالاً لكل سنة، حيث يتم دفع الرسوم من قبل المؤجر أما السعي على المُستأجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.
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Source akhbaar24
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