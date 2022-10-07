مستجدات غـزو أوكرانيا.. كييف تستعيد 500 كلم من أراضيها وانتقادات للقادة الروسيين

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من استعادة 500 كلم مربع من الأراضي التي استولت عليها القـوات الروسية.

أوكرانيا تحصي مكاسبها في الجنوب

أحصت أوكرانيا للمرّة الأولى مكاسبها في الجنوب، مشيرةً إلى أنها استعادت 500 كيلومتر مربع في أسبوعين، في وقتٍ أكدت القوات الروسية أنها تُحافظ على صمود خطها الدفاعي.

واستعاد الجيش الأوكراني منذ بداية سبتمبر، القسم الأكبر من منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، ومناطق لوجستيّة مهمّة مثل إيزيوم وكوبيانسك وليمان وعشرات القرى.

باريس تدرس منح أوكرانيا مدافع قيصر

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس تدرس إرسال 12 مدفعاً إضافياً من نوع قيصر إلى أوكرانيا.

وقدمت فرنسا لأوكرانيا منذ بداية النـزاع 18 مدفع قيصر عيار 155 ملم بمدى يصل إلى 40 كم، وصـواريخ مضادة للدبابات والطائرات وعربات مدرعة ووقوداً وتجهيزات فردية ونحو 15 مدفع “تي آر إف1” عيار 155 ملم.

ضربـات روسية مركزة

تسبب صاروخ روسي في هدم بناية سكنية في مدينة زابوريجيا، مما أسفر عن مقتـل ثلاثة أشخاص على الأقل ودفن بعض السكان تحت الأنقاض.

ويتنامى الانتقاد من الرأي العام في روسيا لكبار القادة العسكريين في البلاد، حيث صرح مسؤول بأن هناك من يعتقد أن وزير الدفاع سيرجي شويجو، قد يطلق النـار على نفسه خجلاً من إخفاقاته العسكرية.



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Source akhbaar24

