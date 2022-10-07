بيع سيارة لجيمس بوند بنحو 3 ملايين جنيه استرليني في مزاد خيري

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أعلنت دار كريستيز للمزادات، بيع إحدى السيارات التي ظهرت في سلسلة أفلام جيمس بوند في مزادها الخيري بأكثر من 2.9 ملايين جنيه استرليني، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاماً على سلسلة الأفلام البوليسية الشهيرة.
وظهرت DB5 السيارة وهي إحدى الطرازات الخاصة التي أنتجتها شركة “أستون مارتن” البريطانية، في فيلم “لا وقت للموت” من بطولة الممثل دانييل كريج في دور رجل المخابرات البريطاني جيمس بوند.
وستؤول عائدات المزاد بما فيها المبلغ الخاص بالسيارة إلى صندوق “برينس تراست” الخيري، وهو صندوق خيري معني بدعم الجمعيات الخيرية المهتمة بالشباب، وهو تحت إشراف مباشر من الملك ريتشارد الثالث.
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Source akhbaar24
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