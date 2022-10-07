اخبار الرياضه السعوديه الخثعمي لـ «عكاظ»: نادي جدة بلا منشأة رياضية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدير الكرة بنادي جدة، علي الخثعمي، أنهم يملكون مشروعًا جادًا وطموحًا للوصول خلال موسمين إلى دوري روشن للمحترفين.

وقال في حوار خاص لـ«عكاظ» إن وجود الأهلي في دوري يلو أثرى المسابقة بشكل لافت، وأثر بشكل إيجابي على جميع أندية الدرجة الأولى.

وبيّن الخثعمي أن النادي الجداوي ما زال يعاني من عدم وجود منشأة خاصة به، كاشفًا في تفاصيل الحوار الآثار المترتبة على ذلك.

• ما طموحكم في دوري يلو؟•• يسعى نادي جدة في هذا الموسم إلى مشروع طموح بالعمل على موسمين للوصول إلى فريق منافس ويصعد إلى «دوري روشن» للمحترفين، فوجودنا هذا العام في المراكز المتوسطة بسلم الدوري والبعد عن مؤخرة الترتيب هو الهدف الأول هذا الموسم.

• وجود الأهلي في دوري يلو، كيف تراه؟ وكيف تصف مواجهتكم معه في «ديربي يلو» التي انتهت بالتعادل الإيجابي؟•• الأهلي نادٍ كبير وعريق، ووجوده في دوري يلو يثري المسابقة بشكل لافت، فقيمة النادي الأهلي تؤثر بشكل إيجابي على جميع الأندية في دوري يلو، ومواجهة الأهلي وجدة التي انتهت بالتعادل (1/‏1) هي ديربي بالمعنى والاسم، لاجتماع الفريقين بمدينة جدة، أما من ناحية الفروقات فهي كبيرة جداً، فالأهلي كيان كبير وله ثقل تاريخي بالرياضة السعودية، وسعينا جاهدين للظهور بشكل لائق في هذه المواجهة، وهو ما تحقّق لنا بمشاركة الجميع جهازاً فنياً وإدارياً ولاعبين.

• ما كلمة السر لنادي جدة بعد عبوره الدرجة الثالثة ومن ثم الثانية فالأولى؟•• العمل الطموح والشغف الدائم للوصول للأفضل وفق الإمكانات المتاحة لمجلس إدارة النادي.

• مواجهتكم أمام العربي، كيف تصفها؟•• مباراة تنافسية وقوية استطعنا الخروج منها بنقطة من خارج الديار مع فريق مميز هذا الموسم في دوري يلو، فريق لديه جماهير عريضة في مدينة عنيزة وإدارة مميزة وطموحة، ولكن تمكنا بتضافر الجهود بين الجميع إدارة وأجهزة فنية وإدارية وطبية ولاعبين بالخروج بنقطة تعادل نعتبرها مكسبًا لنا.

• حدثنا عن الأحداث التي طالت تلك المباراة؟•• هذا هو عالم كرة القدم، بعض من الاختلافات بوجهات النظر سرعان ما انتهت، وتم قبول الاعتذار من الجميع، لتعود الأمور لطبيعتها.

• هل سنرى نادي جدة منافسًا قويًا هذا الموسم وقادرًا على الصعود؟•• هذا الموسم نحن نعدّ مشروعًا واعدًا لبناء الفريق بالشكل الأفضل للمنافسة في الأعوام القادمة.

• كيف ترى الدعم المالي لخزينة نادي جدة؟•• النادي يعاني من عدم وجود منشأة، وهذا الأمر يقلل من موارد الدخل، وكذلك يشكل عائقًا لنا في تطوير جميع الألعاب بالنادي، وأيضًا يحدّ من جهودنا في ملف الاستثمار والتطوير، لكن النادي يبني ميزانيته على الدعم الحكومي وبعض المساهمات والوقفات من رئيس النادي فيصل السيفي ونائبه أحمد البعداني اللذين يبذلان الغالي والنفيس في توفير الدعم اللازم للفريق.

• كلمة أخيرة.•• شكرًا لكم على إتاحة هذه الفرصة عبر صحيفتكم المميزة دومًا، ونشكر مجلس إدارة النادي على تذليل جميع العقبات للفريق للظهور بمظهر يليق بنادي جدة في دوري يلو، ونرجو أن نوفق بملف العمل وتحقيق الأهداف، والشكر الجزيل لمدير مدينة الملك عبدالله الرياضية وجميع طاقم المدينة لتعاونهم معنا بكل الأمور في تسهيل تمارين جميع الفئات السنّية بكرة القدم.