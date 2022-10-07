اخبار الرياضه السعوديه ملعب «سان سيرو» الجديد.. حلم منتظر .. وعراقيل بيروقراطية

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت الصحيفة الإيطالية (كالتشيو فينانتزا) المختصة في الشؤون المالية والاقتصادية الرياضية ، وثائق رسمية تشير إلى تقدير الإيرادات من مشروع أنشطة الملعب الجديد لميلان والإنتر التي تم تعديلها في دراسة الجدوى الاقتصادية ونزلت بنحو 3 ملايين يورو مقارنةً بنوفمبر 2019 (123.9 مليون يورو لكل نادٍ).

وتم تقسيم مصادر الدخل بشكل أساسي إلى قسمين؛ قطاع الملاعب وقطاع متعدد الأغراض.

الأول، يأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالهيكل من تسمية الحقوق إلى الأطعمة والمشروبات، مروراً بالجهات الراعية وغيرها من الأحداث والمناسبات.

الثاني، يتعلق بالإيرادات من مراكز المؤتمرات والمكاتب ومواقف السيارات والأنشطة التجارية.

وبالتناوب، فإن عملاقي ميلانو واثقان من حصولهما على ثلثي المبلغ الإجمالي (80.1 مليون يورو) من الأنشطة المتعلقة بالملعب، في حين أن الـ40.3 مليون يورو المتبقية ستأتي من القطاع متعدد القيّم.

ارتفع التفاوت بين الإيرادات مقارنةً بالتقديرات السابقة التي تصور فجوة أصغر، مع 68.8 مليون يورو من قطاع الملاعب و55.1 مليون يورو من القطاع متعدد الوظائف.

يجب أن نتذكر أن 120.4 مليون يورو المعنية هي عائدات إضافية، لأنها لا تأخذ في الاعتبار (عائدات يوم المباراة) المخصصة للأحداث الرياضية، هذا يعني أن الرقم النهائي سيتألف من الإيرادات الإضافية وإيرادات التذاكر (التذاكر الموسمية وحجز التذاكر للمباريات المختلفة التي سيتم لعبها في الملعب).

ولكن كيف سيتم توزيع بنود الإيرادات وفقاً للوثائق الرسمية التي صُدرت من قبل الناديين؟

هنا نتحدث عن إيرادات «سان سيرو» الجديد، وهي أرقام قطاع الملاعب انطلاقاً من هذا الجانب، وفي ما يلي البنود والإيرادات المتعلقة بالمشروع الجديد لملعب أندية ميلانو:

• حقوق تسمية الملعب: 17.880.00 يورو.

• الرعاة الآخرون: 9 ملايين يورو.

• مواقف السيارات: مليون يورو.

• الامتيازات/‏ البضائع (صافي): 5.500.000 يورو.

• الجولات/‏ المتحف: 18.129.000 يورو.

• الزيارات السياحية: 12 مليون يورو.

• أحداث الشركات/‏ الحفلات الموسيقية: 11.400.000 يورو.

• الملاهي/‏ المطاعم/‏ تقديم الطعام: 5.209.183 يورو.

إجمالي الإيرادات: 80.118.183 يورو.

وفي ما يتعلق بإيرادات متحف الملعب الجديد، فقد تم الأخذ في الاعتبار تقدير مليون زائر سنوياً، أما في ما يتعلق بالرقم المتعلق بالطعام فتَظهَر البيانات من تحليل السوق الذي يأخذ في الاعتبار الهدف ومكان الموقع.

وفي ما يلي البنود والإيرادات ذات الصلة التي تم اعتبارها:

• إيرادات مركز المؤتمرات: 910.066 يورو.

• المكاتب: 8.861.625 يورو.

• مواقف السيارات للمكاتب: 419.813 يورو.

• موقف السيارات للبيع بالتجزئة: 6.884.904 يورو.

• الأنشطة الترفيهية والرفاهية (بما في ذلك الأنشطة التجارية): 23.208.092 يورو.

إجمالي الإيرادات السنوية: 40.284.500 يورو.

ويصل مجموع هذين القطاعين إلى 120.4 مليون يورو من الإيرادات الإضافية، وهو رقم تم تقديره من قبل ميلان والإنتر، وسيتم الوصول إليه في 2030، عندما يتم الانتهاء أيضاً من أعمال القطاع متعدد الأغراض.

في الواقع، من المتوقع أن تبدأ من 40.2 مليون يورو كحد أدنى في 2025 (من الملعب وحده)، وأن تنمو في السنوات التالية حتى تصل إلى طاقتها الكاملة في 2030.

ووافق مجلس مدينة ميلانو على إجراء المناقشات العامة حول الملعب الجديد لأندية ميلانو، وقدم تقريراً فنياً في العاصمة الإيطالية روما تم اعتباره مكتملاً من قبل عمدة البلدية جيوسيبي سالا، الذي بدوره سيكون المنسق لإعداد وثيقة المشروع والمناقشة.

مشروع الملعب الجديد الذي تم تقديمه يُلبي الطلبات المقدمة طوال السنوات الثلاث الماضية من قبل بلدية ميلانو، وكشفت الوثائق الرسمية التالي:

• سعة الملعب: 60 ألف متفرج.

• إنشاء الملعب الجديد: من 26 ديسمبر 2024 إلى 12 سبتمبر 2027 (990 يوماً).

• هدم الملعب الحالي: من 13 سبتمبر 2027 إلى 4 مايو 2028 (235 يوماً).

إجمالي قيمة المشروع بالكامل سواء من ملعب أو حتى المرافق تصل إلى 1.262 مليار يورو (تكاليف المشروع ارتفعت بمبلغ 60-70 مليون يورو مقارنةً بـ2019).

وبدأت الأربعاء 28 سبتمبر المناقشات العامة حول بناء مشروع الملعب الجديد في منطقة سان سيرو، الهدف من هذه المناقشات حول مواعيد الانتهاء من بناء الملعب الجديد في 2027، إضافة إلى هدم الملعب الحالي مع الانتهاء من المرافق الأخرى في 2030، وكذلك تقديم مشروع أندية ميلانو إلى الجماهير وجمع التعليقات والمقترحات للسماح بتقييم المشروع وتحسينه، وستكون المناقشات مفتوحة لجميع الأشخاص المهتمين وسيتم تنظيمها بحيث يمكن للجمهور تلقي معلومات حول الاقتراح وطلب التوضيحات والحصول عليها، والإشارة إلى القضايا والقضايا الحرجة التي يجب استكشافها وطرح حلول من أجل وضع التحسينات.

ستنتهي هذه المناقشات في 18 نوفمبر مع نشر تقرير نهائي للمناقشات العامة التي تمت، وهناك 5 اجتماعات عامة و5 اجتماعات متعمقة تهدف إلى تقديم أسباب وخصائص التدخل وجمع التعليقات والمقترحات حول مواضيع الاقتراح.

مناظرة مشروع سان سيرو العامة

تم تصميم العملية وتنفيذها من قبل منسق المناقشة العامة؛ الذي تتمثل مهمته في تشجيع المشاركة العامة، وجمع الملاحظات والمقترحات حول المشروع، وإدارة وسائل الاتصال والمعلومات العامة، وإعداد التقرير النهائي لتسليمه إلى صاحب المشروع الذي بعد ذلك سيقرر كيفية المضي قدماً.

وهذه المناظرة سوف تنتهي من خلال تقديم تقرير نهائي من قبل المنسق؛ الذي سيقوم بإرسال هذا التقرير إلى اللجنة الوطنية للمناقشة العامة وإلى مؤيد العمل لتقييم النتائج والملاحظات التي تم جمعها أثناء المناقشة نفسها.

ورداً على مخاوف أحد المواطنين بشأن موقع البناء المستقبلي لهدم الملعب الحالي، قال رئيس بلدية ميلانو جيوسيبي سالا، خلال مؤتمر صحفي حول جودة الهواء في المدينة: «لا بُد لي من تطبيق القواعد وفعلت ذلك مع فريقي (ميلان والإنتر)، لقد استغرق الأمر منّا عامين لجلب الفريقين إلى احترام قواعد خطة الحكومة الإقليمية».

وأضاف: «من المعروف أنني مررت بالمرحلة الأولى كاملة، وأقول لإصلاح سان سيرو، وهم لا يريدون القيام بذلك، ومع ذلك، فإن المشروع الحالي يحترم تماماً مساحات خطة الحكومة الإقليمية».

رئيس ميلان المسؤول الأول حول مشروع الملعب الجديد باولو سكاروني تحدث حول سعة الملعب «سيتم تحديد التفاصيل فقط في مرحلة التخطيط التنفيذي التي ستأتي بعد المناقشة العامة».

وأضاف «لم نُقرر أي شيء بعد، فنحن نفكر في سعة تراوح بين 60 و70 ألف متفرج، النقطة الرئيسية بالنسبة لنا هي أننا نريد عمل طابقين وليس 3، لأسباب مختلفة، لا سيما لحقيقة أنه من الطابق الثالث لا ترى المباريات بشكل جيد، نحن في مرحلة التفكير ونتشجع في اختياراتنا بحقيقة أن الملعب ممتلئ أكثر من المُعتاد هذا الموسم».

الفترة القادمة هي فترة مهمة جداً لتحديد الكثير من التفاصيل الفنية والبيروقراطية والاقتصادية، ومن ضمنها ستشرح أندية ميلانو أسباب العواقب في حال إعادة بناء الملعب الحالي من الناحيتين الفنية والاقتصادية وأيضاً الزمنية، وكما ذكرنا أعلاه فإن المناقشات العامة ستنتهي بعدة اجتماعات من 28 سبتمبر إلى 18 نوفمبر 2022 وستكون حاسمة للتوصل إلى اتفاق نهائي في حل هذه المسألة؛ سواء في بناء المشروع في منطقة سان سيرو، أو اللجوء إلى منطقة أخرى مثلاً سيستو سان جيوفاني.