“الزكاة والجمارك”: يجرى مصادرة الشحنة حال استيراد السلع الممنوعة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم مصادرة محتوى الشحنة في حال استيراد السلع الممنوعة وإتلافها بالمنفذ، وإنشاء محضر ضبط وفرض غرامة مالية على مستوردها.

وأوضحت الهيئة، أنه يُمنع دخول السلع المقلدة أو المغشوشة، مبينةً أن الجمارك جهة تنفيذية ولا يتم فسح البضائع القادمة إلى المملكة إلا بعد التأكد من سلامتها وتوفر اشتراطات الفسح من جهات الاختصاص على المنتج.

ونوهت إلى أنه يتم فرض الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز ألف ريال شامل رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة، كما تختلف الرسوم الجمركية باختلاف الأصناف المستوردة.