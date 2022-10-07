“التجارة”: 8 خطوات لتعديل الاسم التجاري إلكترونياً

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أوضحت وزارة التجارة، طريقة تعديل الاسم التجاري إلكترونياً عبر اتباع عدة خطوات بسيطة.
وبيّنت الوزارة، أنه يمكن تعديل الاسم التجاري من خلال 8 خطوات تتضمن الدخول إلى البوابة الإلكترونية، وتسجيل الدخول إلى الحساب، واختيار أيقونة سجلاتي التجارية.
ولفتت إلى أن الخطوات تشمل الضغط على خيار “تعديل السجل التجاري” مع تحديد نوع التعديل (نشاط – رأس المال- العنوان- الاسم التجاري)، وظهور نافذة الاسم التجاري المحجوز، وإصدار فاتورة سداد وإرسالها كرسالة نصية للهاتف، وسداد الفاتورة، وطباعة السجل التجاري.
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Source akhbaar24
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