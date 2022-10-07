الخضيري: الخمول والكسل لأكثر من ٤٨ ساعة يسبب ضمورًا بالعضلات

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كشف دكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، عن أضرار الخمول والكسل.

وأوضح الخضيري، عبر حسابه على تويتر، أن الخمول والكسل لأكثر من ٤٨ ساعة، يسبب ضمورًا بالعضلات.

وأشار إلى أن الجسم في حالة الخمول، سيعتقد أن الإنسان لا يستفيد منها، وعليه يبدأ تكوين الكرش.

ونصح بالقيام بأي نشاط بدني كل ٢٤ ساعة، سواء المشي المتسارع وحمل الأشياء والهرولة.

وأكد أن الجلوس والخمول، هما بداية ضمور عضلي مدمر للصحة، ونصح بالاعتماد على النفس لتتحرك ولا تعتمد على الآخرين لخدمتك.

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Source almnatiq

