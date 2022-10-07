︎ . المناطق_متابعات أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الزوارق الإسرائيلية الجاثمة في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوبا أطلقوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة و قنابل الغاز السام والإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظتين.

وقالت المصادر إن كثافة النار والغاز أجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.